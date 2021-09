Vier op de tien mensen weten niet dat bloedprikken onder het eigen risico valt

Om een duidelijk beeld te krijgen peilde de patiëntenfederatie de mening van 10.000 leden. De Patiëntenfederatie Nederland zet zich in voor mensen die zorg nodig hebben en doet regelmatig onderzoek naar patiëntervaringen op verschillende gebieden. Opvallend resultaat in het onderzoek is dat vier op de tien mensen niet weten dat bloedprikken onder het eigen risico valt. ,,Terwijl ze dit wel graag vooraf hadden willen weten”, zegt Mariet Bolluijt van de patiëntenvereniging.



Natuurlijk mag je hierin een bepaalde mate van eigen verantwoordelijk verwachten, maar het zou ook helpen als huisartsen of andere zorgverleners patiënten hier vooraf over informeren, denkt Bolluijt. ,,En het is ook aan de zorgverzekeringen om dat duidelijk te maken. Als je regelmatig geprikt moet worden of chronisch patiënt bent, is het daarom goed om te weten dat je eigen risico daaraan op kan gaan.”



Bloedprikken kan nodig zijn om de oorzaak van een gezondheidsklacht te achterhalen of het effect van een behandeling te controleren. Verschillende zorgverleners zoals huisartsen, verloskundigen en medisch specialisten kunnen een bloedonderzoek aanvragen, maar een patiënt kan ook zelf een verzoek indienen als het vermoeden bestaat dat er iets mis is.



Het onderzoek van de patiëntenfederatie richtte zich voornamelijk op bloedonderzoeken die door de huisarts zijn aangevraagd en de wijze waarop patiënten vervolgens de uitslag kregen.

Langere wachttijd zorgt voor minder tevredenheid

Uit het onderzoek blijkt ook dat de algemene tevredenheid onder deelnemers groot is. 58 procent is zeer tevreden over wanneer ze terecht kunnen voor het prikken van bloed. Maar hoe langer de wachttijd, hoe minder tevreden mensen zijn. Bij een wachttijd langer dan een week daalt de tevredenheid van 83 procent naar 42 procent.

Over het doorgeven van de uitslag was 87 procent tevreden. Wel blijkt dat zeker bij langdurige of ernstige klachten het gewaardeerd wordt als er zo spoedig mogelijk duidelijkheid komt. ,,Het is daarbij ook van belang wie die uitslag geeft”, legt Bolluijt uit. ,,We zien dat mensen meer willen weten dan alleen ‘dit zijn de bloedwaardes die voortkomen uit het onderzoek’.”



Daarnaast is voor veel mensen ook niet duidelijk wat die waardes precies betekenen en geven zij aan graag meer te willen weten over mogelijke vervolgstappen. Wat ze moeten doen met bijvoorbeeld dieet, medicijnen of andere onderwerpen. ,,Er wordt gezegd dat de waardes weinig afwijken, maar dat zegt mij niets. Ik weet niet wat normaal is en waarom ze wel of niet afwijken. Daar heeft de assistent geen antwoord op”, aldus een van de deelnemers.

Last van prikangst? Zo ga je daarmee om Eén op de drie Nederlanders is bang voor prikken. De GGD zet zich dagelijks in om mensen met prikangst te helpen. GGD-arts Henk Schenk, werkte meer dan twintig jaar bij de GGD in Amersfoort als uitvoerend arts en manager en is gespecialiseerd in prikangst. Hij deelt zes tips: 1. Zorg dat je uitgerust bent en voldoende gegeten en gedronken hebt. Je lichaam heeft die energie nodig. 2. Vertel aan de zorgverlener die gaat prikken dat je bang bent voor naalden. Zorgverleners zijn getraind om empathisch om te gaan met mensen die een prik heel eng vinden. Zij kunnen dan extra de tijd voor je nemen en uitleg geven waar nodig. 3. Probeer je te ontspannen en kijk niet naar je arm op het moment dat de naald je arm in gaat. 4. Zoek afleiding: zet je favoriete muziek op of vraag aan degene die de prik geeft of hij of zij voor afleiding kan zorgen door vragen te stellen. 5. Probeer je schouder zoveel mogelijk te laten zaken, hoe meer ontspannen je bent, hoe beter. 6. Doe ademhalingsoefeningen. Adem langzaam in door neus en mond en probeer je daarop te concentreren. Voor je het weet zit de prik erin.

