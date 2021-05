Nu al meer dan 60.000 ex-coronapatiënten bij de fysio: ‘We zijn beduusd van deze cijfers’

Fitte tachtigers vertellen wat zij doen om gezond oud te worden

29 april Nederland vergrijst. In 2050 is rond de 10 procent van de bevolking 80 jaar of ouder. Deze groeiende groep ouderen wil zo lang mogelijk gezond en fit blijven. Dan heb je immers een fijner leven. Maar hoe word je eigenlijk een fitte tachtiger?