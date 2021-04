Britse onderzoekers: wie weinig beweegt, loopt hoger risico op dood door corona

Wie een grotendeels zittend leven leidt, of anderszins weinig beweegt, loopt een groter risico om te overlijden aan een coronabesmetting. Ook is de kans op een ernstiger ziekteverloop groter, stellen de auteurs van een studie onder bijna 50.000 personen die gisteren verscheen in het vakblad British Journal of Sports Medicine . Het verbaast bewegingswetenschapper Hans Savelberg niets.

Tot dusver werden het mannelijk geslacht, gevorderde leeftijd, suikerziekte, obesitas en hart- en vaatziekten al in verband gebracht met een hogere sterfkans. Daar is een tekort aan beweging nu dus bij gekomen. Mensen die in de twee jaar voor de uitbraak van de coronapandemie fysiek inactief leefden, maken meer kans om te moeten worden opgenomen, om op de intensive care terecht te komen en om te sterven aan de gevolgen van een coronabesmetting, concluderen de onderzoekers.

Alleen een hoge leeftijd of een orgaantransplantatie in het verleden zijn volgens de wetenschappers sterkere indicatoren die een ernstig ziekteverloop voorspellen. Fysieke inactiviteit is volgens de auteurs van de studie erger dan onder meer roken, obesitas of een hoge bloeddruk. Om meer te weten te komen over de variabelen die van invloed zijn op het ziekteverloop, onderzochten de wetenschappers gegevens over 48.440 volwassenen die tussen januari en oktober 2020 in de Verenigde Staten besmet zijn geraakt met het coronavirus. De gemiddelde leeftijd in de groep was 47 jaar. Zo’n 60 procent van de groep bestond uit vrouwen. De gemiddelde body-mass index bedroeg 31, iets boven de drempelwaarde voor obesitas.

Ongezonder

,,Het is een logische conclusie. Mensen die minder bewegen zijn ongezonder. Ze hebben bovendien vaker diabetes, obesitas en hart- en vaatziekten”, zegt Hans Savelberg, bijzonder hoogleraar academisch onderwijs in beweging aan de Universiteit van Maastricht. ,,Bewegen heeft een positief effect op ons afweersysteem, ook direct al.”

Uit de vergelijking van de data, is naar voren gekomen dat Covid-patiënten die niet of weinig bewegen twee keer zoveel kans lopen om in het ziekenhuis te moeten worden opgenomen, vergeleken met de meest actieve groep. Daarnaast is het risico om op de intensive care te belanden 73 procent hoger, en maken fysiek inactieve patiënten 2,5 keer meer kans om te bezwijken aan Covid-19. Vergeleken met andere patiënten die hun hele leven lang geregeld sporten of bewegen, hebben fysiek inactieve coronapatiënten 20 procent meer kans om te worden opgenomen, 10 procent meer kans om op de ic te belanden en 32 procent meer risico om te overlijden aan Covid-19.

Thuiswerken

Savelberg concludeerde al eerder dat zelfs fitte mensen meer risico op ziektes als diabetes hebben als ze veel zitten. Volgens de expert is het in algemene zin goed om mensen te stimuleren meer te bewegen. ,,Alleen zeggen dat mensen hun gedrag moeten veranderen, is te makkelijk. Het moet ook maar kunnen. Op het werk of bijvoorbeeld met veilige fietsroutes en met een veilig gevoel buiten wandelen als het donker is. Ik zou nu ook niet in de schoenen van de minister willen staan: wil je de sportscholen openen want bewegen is gezond, of is dat juist een plek waar mensen besmet raken?”

Hij merkt dat voldoende bewegen met thuiswerken lastig is. ,,Ik merk het bij mezelf. Het fietsritje naar de universiteit vervalt al. Op de universiteit loop ik zo vijftig meter als ik een kop koffie pak, thuis zet je een paar stappen. Je loopt niet van afspraak naar afspraak, maar je klikt de ene zoommeeting weg en klikt de volgende aan.”

