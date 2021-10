Carel Kraayenhof: ‘Lekker om aangeschoten te zijn, maar kan drank makkelijk laten staan’

‘Tussen de weilanden is geen verleiding’

Eten & drinken: ‘Heel gezond, veel groente, zelden vlees en af en toe vis. Ik word duizelig van een tekort aan B12, die vitamine slik ik erbij. Mijn huis is omgeven door weilanden, er is geen enkele verlokking om naar restaurants te gaan. Overal lopen dieren. Ik ben flexitariër geworden vanwege de bio-industrie. Zo’n bericht dat er weer een stal met tienduizend varkens is afgebrand – verschrikkelijk hoe we met dieren omgaan. Toen onze tweeling nog thuis woonde, aten Thirza en ik al vaak vegetarisch en maakten we vlees voor de kinderen. Sinds de jongens in Amsterdam wonen, zijn ze ook vegetariërs. Drinken doe ik bijna niet, gisteren voor de première een glas wijn bij de vis, een keer in de drie maanden een glas whisky. Vroeger meer, het is lekker om aangeschoten te zijn, maar ik kan drank makkelijk laten staan. Meer problemen heb ik met snoep, koekjes en chips. Die koop ik niet om elke avond te klagen dat we niets in huis hebben.’