‘Chef bijwerkingen’ Agnes Kant: ‘We kunnen stellen dat angst voor het vaccin onterecht was’

Agnes Kant is sinds drie jaar oma. Toevallig is Fedor, zo heet het mannetje, op de dag van het interview jarig. ,,Ach, dat is zo leuk”, zegt Kant (54) glunderend, op de vraag hoe het grootmoederschap bevalt. ,,Het is helemaal geweldig, ja echt. Hij is zo, ja… 3 is net leuk hè? Alles is leuk. Je kunt al een gesprekje voeren. Echt geweldig.”