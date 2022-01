Coach Bianca wil voorkomen dat vrouwen op sterfbed denken: ‘Had ik maar...’

Podcast Over de liefde Over liefde in lockdown: ‘Wat doe je als je partner geen prater is?’

In de gloednieuwe serie Over de liefde praat AD-columnist Debby Gerritsen met verschillende bekende gasten over haar favoriete onderwerp: de liefde. Ze verkent daarbij verschillende relatievormen. Want: is een traditionele huisje-boompje-beestje relatie nog wel van deze tijd? In een nieuwe aflevering praat Debby over de liefde in lockdown. Liefde vinden, voelen en houden is normaal gesproken al geen sinecure. Maar tijdens een pandemie komen daar nog een paar extra uitdagingen bij.

26 december