Daniëlle liet haar borstimplantaten verwijderen: ‘Je kunt er als vrouw puur natuur prachtig uitzien’

Borstver­gro­ting maakte Stacy (25) ernstig ziek: ‘De risico’s zijn een grotere cupmaat niet waard’

10 juni De 25-jarige Stacy was jarenlang dolgelukkig met haar nieuwe borsten, maar onderhuids zat het flink fout. De hormonen die uit de protheses kwamen maakten haar jarenlang doodziek. Nadat ze een steungroep had opgericht vond ze honderden Nederlandse lotgenoten. ,,Eruit halen of laten zitten, het is een zeer pijnlijke beslissing.”