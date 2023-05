Dankzij online poli van Marlous en Klazien kun je wachtlijsten omzeilen voor hiv-pil

Staaropera­tie aan twee ogen tegelijk geeft winst voor patiënt, financiën en milieu

Het opereren van staar in beide ogen op één dag in plaats van met twee weken tussentijd: het is even veilig, patiëntvriendelijker én goedkoper. Dat toont grootschalig onderzoek onder leiding van het Maastricht UMC+ aan. „In potentie kan jaarlijks tot 27 miljoen euro bespaard worden.’’