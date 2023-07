Dankzij stichting No Guts No Glory kon zieke Marijn naar Pinkpop: ‘Bij Goldband zelfs podium op’

Nadat haar broer overleed, besloot Ellen Gerritsen (45) zijn stichting ‘No Guts No Glory’ voort te zetten. Met deze stichting wil ze muzikale wensen van mensen met kanker werkelijkheid laten worden. Zo kwam de droom van Marijn (42) dankzij de stichting uit: tijdens Pinkpop met Goldband op het podium te staan. ,,Ik was even niet bezig met ziek zijn. Het draaide echt alleen maar om de muziek.”

Sander, de broer van Ellen Gerritsen, richtte Stichting No Guts No Glory op. Toen hij zelf overleed aan de gevolgen van kanker, gingen zijn vrienden en Ellen door met de stichting. Broer en zus deelden een gezamenlijke passie: muziek. ,,Toen we wisten dat het niet heel lang meer zou duren, hebben we de grote Sander en Ellen afscheidstour gedaan en zijn we naar zoveel mogelijk concerten gegaan. Die herinneringen blijven voor altijd en dat gun ik anderen ook. Iedereen bij No Guts No Glory gelooft in de kracht van muziek, het kan troost of ontspanning bieden maar ook kracht.”

No Guts No Glory

Stichting No Guts No Glory geeft mensen met kanker of hun mantelzorgers een onvergetelijke dag door muzikale wensen te laten uitkomen. Dat doen ze door het geven van concertkaartjes, muziek naar ziekenhuizen te brengen, zang- en muzieklessen aan te bieden of een andere mooie muziekervaring te regelen. ,,Muziek maakt veel emotie los. Juist omdat je zo gefocust bent op de muziek en niet op de pijn”, zegt Ellen.

Vorig jaar was No Guts No Glory met een aantal muziekliefhebbers al te vinden op Pinkpop, en ook dit jaar waren ze weer van de partij. Marijn (42) ging met stichting No Guts No Glory mee. ,,Ik wilde altijd al naar dit festival, maar door mijn chemopillen heb ik veel last van mijn handen en voeten. Hierdoor kan ik het niet zolang volhouden, al moet ik eerlijk zeggen dat drie dagen Pinkpop voor een gezond mens al zwaar is.”

Volledig scherm Marijn op het podium tijdens het concert van Goldband op Pinkpop. © Privé archief

,,Stichting No Guts No Glory regelde voor ons dat we een eigen cabin hadden waar we ons konden terugtrekken en konden afkoelen. Dat was enorm fijn. Maar daarnaast konden we doen en laten wat we wilden. Als klap op de vuurpijl mocht ik tijdens het optreden van Goldband het podium op. Dat was echt een unieke ervaring. Muziek is voor mij heel belangrijk. Als je daar bent, vergeet je alles. Daarom ben ik heel dankbaar dat ik dit heb mogen meemaken”, zegt Marijn.

Bekendheid via Twitter

Stichting No Guts No Glory laat veel beelden van hun acties zien op Twitter. Ze willen hiermee nog meer aandacht genereren voor muzikale wensen. ,,We maken geen gebruik van marketing, maar zorgen voor bekendheid via sociale media. Ik wil niet dat mensen die doneren denken dat hun geld naar marketing of ‘de rijke directeur’ gaat. De meeste mensen die betrokken zijn bij de stichting, komen bij ons terecht via Twitter. Onze achterban is misschien niet erg groot, maar ze zijn wel enorm trouw. Dat merk je ook aan hoe mensen op ons reageren. Dat maakt het werk soms nóg dankbaarder.”