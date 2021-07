De Alternatieve Vierdaagse: vertrek waar jij wilt!

WandelspecialDe Vierdaagse van Nijmegen gaat vanwege covid-19 niet door. Maar de Alternatieve Vierdaagse van 2020 was een succes en krijgt daarom dit jaar een vervolg. Download de app en vertrek waar jij wilt!

Wanneer is de Alternatieve Vierdaagse?

Van 20 tot en met 23 juli. Je kiest 5, 10, 20, 30, 40 of 50 kilometer, en die afstand doe je alle vier de dagen volgens een traject dat je zelf kiest. Je gaat alleen of in een groepje, conform de regels van het RIVM.

Wat doet de app?

De Alternatieve Vierdaagse-app, te downloaden tot en met 20 juli (de eerste dag), registreert de gewandelde kilometers met behulp van de gps-functie. De app legt vervolgens vast dat je vier keer je target hebt gehaald. Maar de app biedt meer: wandeltips, nieuws. Je kunt hem blijven gebruiken, ook bij volgende wandel events. Heb je hem nog van 2020, dan is downloaden niet nodig; je krijgt een update. Meestal gaat dat vanzelf.

20.841 deelnemers telde de Alternatieve Vierdaagse in 2020. Van hen finishten er 20.373.

62% koos in 2020 voor de 10 kilometer; 24% voor 20, 10% voor 30, 3% voor 40 en 1% voor 50 kilometer.

Schrijf ik me ook in via de app?

De bedoeling is dat je je inschrijft via de site dealternatievevierdaagse.nl. Bij het openen van de app vul je het opgegeven e-mailadres in, waarna het account tot stand komt. Maar inschrijven kan ook vanuit de app, bijvoorbeeld als je je op het laatste moment opgeeft. Nadeel: dan kun je geen medaille bestellen.

Er is toch een Vierdaagsekruis?

Dat krijg je in 2021 helaas niet. Dat is een officiële koninklijke onderscheiding, en dit jaar voldoen we niet aan de regels om die te mogen ontvangen. Wel kun je bij de inschrijving op de site – dus niet in de app – kiezen voor een pakket met (eventueel) wandelartikelen en een medaille voor als je je targets haalt. Een aandenken. Bij 5, 10 en 20 km hoort een zilveren, bij 30, 40 en 50 km een gouden medaille. Een medaille kost 9,95 euro (KWBN-leden met 1 euro korting). Gratis meedoen kan ook, dan zonder medaille.

Waarom deze Alternatieve Vierdaagse?

Volledig scherm Deelnemers aan de Alternatieve Vierdaagse dragen een vlag van de Nijmeegse Vierdaagse bij zich op de dag dat de 104e editie van start had moeten gaan. © Hollandse Hoogte / ANP ‘Wandelen brengt je verder’, is het motto. De Koninklijke Wandelbond Nederland (KWBN) wil zoveel mogelijk mensen in beweging brengen en wandelen is de meest laagdrempelige en duurzame manier. Het kost niets en geeft energie. Wandelen zorgt voor verbinding met jezelf en anderen.

Verbinding met anderen... Geen massa’s wandelaars om je heen om contact mee te leggen.

Het is niet anders. Foto’s uploaden in de app kan helaas niet, maar de KWBN hoopt dat je beelden en ervaringen plaatst op sociale media met #dealternatievevierdaagse als hashtag. Kijk ook af en toe op wandel.nl, alles staat in het teken van de Alternatieve Vierdaagse.

Waar moet ik die dagen extra op letten?

Je loopt op eigen risico, er zijn geen verzorgingsposten. Hou er rekening mee. Wees realistisch over wat je aankan.

Kan ik lopen voor een goed doel?

Dat kan zeker, raadpleeg de site.

