De muziek in het hoofd van een dementerende is soms mooi, soms angstaanjagend

Over de ziekte van zijn vader maakte Tido Visser de voorstelling Vergeten, die zondag is te zien in de Nieuwe Kerk in Den Haag. Met muziek gaat het Nederlands Kamerkoor op zoek naar het antwoord op de vraag wat een dementerende in zijn of haar hoofd doormaakt. Acteur Arjan Ederveen speelt de rol van vader en zanger-muzikant Spinvis schreef de liedteksten.