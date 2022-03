Degenen die de oorlog beginnen, wonen veilig achter de linies

Na je pensioen op zoek naar een rode draad, een doel en meer zingeving? Tips van een pensionado

Het is een mijlpaal in je leven, maar wel een lastige. In zijn net verschenen boek De ontgroening van een eerstejaars gepensioneerde beschrijft Jaap Kranenborg (70) waar hij tegenaan liep nadat hij stopte met werken.

8 maart