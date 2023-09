Deze 10 fruitsoorten bevatten de meeste vitamine C, pas op de zevende plek staan citroenen

Jeanine is chronisch ziek en knoopt de eindjes aan elkaar: ‘Dit jaar al 4178 euro zorgkosten’

Een op de vijf Nederlanders die zorg nodig heeft, ging in 2022 niet naar de arts omdat hij het niet kon betalen. Jeanine (55) is chronisch ziek en komt steeds vaker financieel in de knel omdat de zorg duurder wordt. Om haar zorgkosten te kunnen blijven betalen zet ze ’s winters de verwarming uit en gaat ze minder naar de tandarts. ,,In 2023 zit ik tot nu toe op 4178 euro zorgkosten.’’