Deze nieuwe manier van borstkanker opsporen is sneller, vriendelijker én prettiger

met video Bijzondere zwanger­schap in Amerika: vrouw bevalt twee keer van zelfde kind

Een bijzondere zwangerschap in Amerika: een vrouw zal daar binnenkort voor de tweede keer bevallen van dezelfde zoon. Artsen voerden via een keizersnee een operatie uit aan de open rug van het ongeboren kind. Daarna ging het voor de resterende elf weken van de zwangerschap terug de baarmoeder in.

19 mei