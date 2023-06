Deze zonnebrand met SPF 30 komt als beste uit de test

Zonnebrand gebruik je natuurlijk vanwege de bescherming. Het is daarom belangrijk om de juiste beschermingsfactor (SPF) te gebruiken. Op zonnige dagen is voor de meeste mensen SPF 30 aan te raden. Kinderen en mensen die snel verbranden kunnen beter minimaal SPF 50 gebruiken.

De Consumentenbond test zonnebrand met verschillende beschermingsfactoren op onder meer bescherming, gebruiksgemak en duurzaamheid. Er zijn in totaal ruim dertig zonnebrandmiddelen getest die redelijk tot goed verkrijgbaar zijn.

Van de zonnebrand met SPF 30 zijn negentien verschillende middelen getest. Er komen enkele als Beste uit de Test. We lichten hier de beste twee uit.

De eerste is een lotion van Dr. Jetske Ultee. Deze komt als Beste uit de Test en is vanwege de gunstige prijs tegelijk ook Beste Koop. En de tweede is een spray van Riemann P20. Deze is wat prijziger en daarom alleen Beste uit de Test.

Beste uit de Test én Beste Koop: Dr. Jetske Ultee Suncover

Volledig scherm Suncover van Jetske Ultee is zowel Beste uit de Test als Beste Koop. © Consumentenbond

De zonnebrand van Dr. Jetske Ultee biedt goede bescherming. Zonlicht bevat twee soorten straling: uv A en uv B. Deze zonnebrand beschermt je goed tegen beide vormen.

De zonnebrand bevat geen allergenen, alcohol of parfum. Prima geschikt dus voor mensen met een gevoelige huid. Ook is het prettig om te gebruiken. Het is makkelijk aan te brengen en plakt relatief weinig.

Duurzaamheid is ook belangrijk. Daarbij wordt gekeken naar bijvoorbeeld de verpakking en ingrediënten die een impact kunnen hebben op het milieu. Ook is het van belang dat je het flesje goed leeg krijgt, zodat je geen zonnebrand verspilt. De zonnebrand van Dr. Jetske Ultee doet dit allemaal erg goed.

Maar er zijn ook enkele minpuntjes. De geur is neutraal en zonder parfum. Dit kan door sommige mensen als minder aangenaam worden ervaren. En daarnaast bevat het middel microplastics. Dit zijn hele kleine, onafbreekbare plastic deeltjes die in veel middelen zitten. Het is niet aangetoond dat deze deeltjes effect hebben op de gezondheid, maar dat wordt nog onderzocht. Er zijn wel negatieve effecten zichtbaar in de natuur.

Beste uit de Test: Riemann P20 Sunscreen Original SPF30 2023

Volledig scherm Riemann P20 Sunscreen Original SPF30 is de Beste Koop. © @Consumentenbond

Als je liever voor een spray gaat, is deze zonnebrand van Riemann P20 een goede keuze. Deze spray is wel een stuk prijziger dan de lotion van Dr. Jetske Ultee en kun je het beste kopen in de aanbieding.

De bescherming tegen uv A- en uv B-straling is goed. Het middel van Riemann P20 bevat geen allergenen of parfum, maar er zit wel alcohol in. Kijk dus uit met een gevoelige huid.

Net als de lotion van Dr. Jetske Ultee is ook deze zonnebrand duurzaam en je verspilt maar weinig zonnebrand. Helaas is alleen de informatie over de uv-filters in het middel niet volledig. Het is dus niet te zeggen of dit een negatieve impact heeft op het milieu.

De spray is verder makkelijk in gebruik. Het is goed te doseren en plakt niet. Een minpuntje is dat het wel wat vettig is. Daarnaast is de geur zonder parfum en dat vinden sommige mensen minder prettig. Een ander nadeel is dat ook dit middel microplastics bevat.

Verantwoording In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van deze site en de Consumentenbond. De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten. Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel, dat goed verkrijgbaar is. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding. De genoemde prijs van een product is de laagste winkelprijs van dit moment voor zover bekend bij de Consumentenbond. Maar prijzen kunnen per dag verschillen. Als er geen recente winkelprijs bekend is, wordt de richtprijs genoemd.