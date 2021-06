Deze zorg valt wél onder het eigen risico

Het eigen risico is gekoppeld aan de zorgkosten, die nemen elk jaar toe en dan stijgt het eigen risico mee. Het huidige demissionaire kabinet wist de jaarlijkse stijging in 2018 al te voorkomen door het toenmalige bedrag van 385 euro tot aan het einde van de huidige kabinetsperiode vast te leggen. Voor het aankomend jaar is nog niets geregeld. Worden er geen afspraken gemaakt zal het eigen risico meestijgen met de gemaakte zorgkosten. Volgens de onafhankelijke vergelijker Independer zal dat neerkomen op een bedrag van ruim boven de 400 euro.

Wat is het eigen risico?

Het verplicht eigen risico is het maximale bedrag dat je jaarlijks zelf betaalt voor de meeste zorgkosten die via de basisverzekering worden vergoed. ,,De overheid, met name het ministerie van VWS berekent de hoogte van dit bedrag”, zegt Maaike Grevelink van Zorgverzekeraars Nederland. Maar welke zorgkosten vallen er nu wel onder het eigen risico en welke niet? ,,Zodra de huisarts je doorverwijst, je medicijnen slikt of je naar het ziekenhuis moet voor een behandeling heb je met eigen risico te maken”, legt Mirjam Prins van Independer uit.



Quote Is jouw situatie niet levensbe­drei­gend dan kan het dus geld schelen om eerst naar de huisarts of huisartsen­post te gaan Mirjam Prins

Prins vervolgt: ,,Het is iets te simpel om het zo te stellen, maar je zou het zo kunnen zien dat alles wat er buiten de muren van de dokterspraktijk gebeurt onder het eigen risico valt. Uitzonderingen daargelaten, want ook de kraamzorg, verloskundige zorg, je aanvullende verzekering, en alles wat kinderen betreft zijn uitgezonderd van het eigen risico.” In het laatste geval maakt het niet uit welke behandeling een kind moet ondergaan. ,,Dat kan een behandeling door een oogarts zijn, maar ook chemotherapie”, aldus Prins. Word je dus door een huisarts doorverwezen naar het ziekenhuis, slik je bepaalde medicijnen of beland je met een gebroken arm op de eerste hulp, dan is je eigen risico wel van toepassing. ,,Is jouw situatie niet levensbedreigend dan kan het dus geld schelen om eerst naar de huisarts of huisartsenpost te gaan”, aldus Prins. In dit overzicht staat welke medische zorg wel of niet onder het eigen risico valt.

Hoogte eigen risico

In aanloop naar de verkiezingen waren partijen eensgezind: het bedrag van het eigen risico zou gelijk moeten blijven, een enkeling pleitte zelfs voor afschaffing van het eigen risico. ,,Dat zal niet zonder gevolgen zijn”, zegt Prins. ,,Het klinkt misschien leuk, want je hoeft de verplichte kosten van 385 euro per jaar niet meer te betalen, maar de kosten verdwijnen niet. Het CBS heeft weleens berekend wat dat zal gaan kosten en kwam uit op een bedrag van 5,3 miljard in een tijdsbestek van drie jaar. Die moeten dus op een andere manier betaald gaan worden, wij zullen daarvoor opdraaien door middel van een hogere premie.”



Quote Voor het betalen van het eigen risico kan een betalings­re­ge­ling worden aangegaan Mirjam Prins

In Nederland betalen we de zorgkosten met elkaar. ,,Het eigen risico maakt mensen bewust van de kosten van de gezondheidszorg en het dempt bovendien de gezamenlijke zorgkosten”, zegt Grevelink. Verder is het van belang om de zorg voor iedereen toegankelijk te houden. ,,Dat kan onder druk komen te staan bij een hoger eigen risico.” Prins vult aan dat het daarom goed is om te weten dat voor het betalen van het eigen risico ook een betalingsregeling kan worden aangegaan. ,,Bijvoorbeeld als je met een gebroken been je ziekenhuisrekening niet kan betalen.”

Politieke keuze

Er is al jaren politieke discussie over het eigen risico. Sommige politieke partijen willen het systeem afschaffen. Een van de redenen hiervoor is de gedachte dat mensen belangrijke zorg zouden mijden omdat het voor hen te duur is. Volgens Prins moeten we daarom de remmende werking van het eigen risico niet onderschatten. ,,Als alle zorg vergoed wordt, zullen mensen zich sneller laten onderzoeken en eventuele aandoeningen laten dubbelchecken. Mensen zullen dus veel sneller zorg vragen waardoor de zorgkosten per saldo zullen stijgen.” Solidariteit speelt daarbij een belangrijke rol. ,,Schaffen we het eigen risico af en betalen we dan mee aan de zorg voor iedereen?”, vraagt Prins zich af. Volgens zowel Prins als Grevelink is het aan de politiek om daar een balans in te vinden.

Bron: Independer Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.