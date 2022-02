Dit is vanaf wanneer je geen mondkapje meer op hoeft in publieke binnenruimtes

Tijdens de persconferentie gisteren bracht minister Kuipers het goede nieuws dat bijna alle coronamaatregelen gaan verdwijnen. Ook de mondkapjes verdwijnen. In dit artikel lees je in welk tempo dat precies gaat.

Vanaf wanneer hoeven we geen mondkapje meer op?

Vanaf vrijdag 25 februari is het op de meeste plekken niet meer wettelijk verplicht om een mondkapje te dragen. Alleen in het openbaar vervoer en op vliegvelden na de securitycheck gelden dan de mondkapjes nog. In onder andere de supermarkt, winkels en bij de kapper hoeven de kapjes dus niet meer opgezet te worden. Wel blijft het een dringend advies om een mondkapje te dragen in openbare ruimtes en drukke plekken waar geen anderhalve meter afstand gehouden kan worden.

Wat verandert er aan de mondkapjesplicht vanaf 18 februari?

Vanaf 18 februari is het op de meeste plekken nog steeds verplicht om een mondkapje te dragen. Alleen op plekken waar het coronatoegangsbewijs voor nodig is, vervalt de mondkapjesplicht. Dit is bijvoorbeeld in de sportschool of in de horeca. Vanaf 25 februari vervalt ook het coronatoegangsbewijs voor deze plekken. Op plekken binnen waar meer dan vijfhonderd mensen bijeenkomen, zoals het theater, is het mondkapje nog wel verplicht tot 25 februari. Vanaf die dag zal op deze plekken het zogeheten 1G-beleid ingaan, waarbij alle bezoekers een negatieve testuitslag moeten hebben.

De invoering van de mondkapjesplicht bracht veel discussie met zich mee. In het begin van de pandemie was Nederland een van de weinige landen die de kapjes niet verplichtte, maar later moesten we er toch aan geloven. In de zomer van 2021 namen we tijdelijk afscheid, waarna ze afgelopen november weer terug kwamen. Nu lijkt het erop dat het einde van de mondkapjes echt in zicht is.