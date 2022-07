Dit is wat je moet weten over gordelroos: ‘Kan beginnen met hevige, brandende of stekende pijn’

Eén op de drie Nederlanders krijgt ooit te maken met gordelroos. Ben je besmet, dan kunnen jeukende blaasjes veel pijn veroorzaken. Wat is het precies en wat is het ziekteverloop? ,,Zodra het eerste blaasje verschijnt is het in de meeste gevallen al te laat om er nog iets tegen te doen.”

Gordelroos wordt veroorzaakt door hetzelfde virus dat verantwoordelijk is voor waterpokken, aldus het RIVM. In beide gevallen krijg je te maken met blaasjes op de huid. Heb je als kind waterpokken gehad? Dan bestaat de kans dat je op latere leeftijd gordelroos ontwikkelt. Volgens het RIVM blijft het waterpokkenvirus achter in een zenuwknoop in je lichaam, zonder actief te zijn. En als het later wel weer opleeft, kan het gordelroos veroorzaken.

Op de vraag waarom de één wel last krijgt en de ander niet, bestaan geen eenduidige antwoorden. ,,We weten wel dat naast leeftijd ook een sterk verminderde weerstand door bijvoorbeeld stress, ziekte of medicijngebruik een rol spelen”, zegt voormalig huisarts Ted van Essen. Hij gaf onderwijs in het Julius Centrum van het UMC Utrecht over virale infecties en is voorzitter bij de Nederlandse Influenza Stichting.

Blaasjes rondom de buik of taille

Gordelroos is besmettelijk: ‘Door contact met het vocht uit de gordelroosblaasjes kan iemand die nog geen waterpokken heeft gehad waterpokken krijgen’, aldus het RIVM. Wel is het zo dat je met gordelroos niet iemand anders kan besmetten met gordelroos.

Quote Antistof­fen die je na de waterpok­ken opbouwt nemen na verloop van tijd af, zodra dat gebeurt krijgt gordelroos de kans om toe slaan Ted van Essen

,,Eén op de drie mensen krijgt er ooit mee te maken in zijn of haar leven”, zegt Van Essen. Net als bij waterpokken is het ook bij gordelroos heel onwaarschijnlijk om het virus een tweede keer te krijgen. Toch is dat niet onmogelijk. ,,De antistoffen die je na de waterpokken opbouwt nemen na verloop van tijd af, zodra dat gebeurt krijgt gordelroos de kans om toe te slaan”, legt Van Essen uit. ,,Het hangt af van je weerstand hoe lang die antistoffen in je lichaam blijven.”

Het RIVM laat weten dat het virus begint met jeuk, tintelingen of een hevige, brandende of stekende pijn. ‘Na enkele dagen verschijnen er blaasjes in groepjes op het lichaam, meestal rond de buik of taille’. Van Essen: ,,In de meeste gevallen verschijnen die blaasjes in de loop van een zenuw aan de linker- of rechterkant van je lijf. Vandaar de naam gordelroos.”

Probeer niet te krabben

De voormalig huisarts vervolgt dat de blaasjes jeuken omdat die zenuw ontstoken raakt, waarna pijnklachten optreden. ,,Vaak snap je in het begin niet waar die pijn vandaan komt, totdat de blaasjes komen”, legt hij uit. Het beste is om de blaasjes af te dekken met een gaasje. Op deze manier voorkom je dat de gevoelige plekjes gaan schuren en bescherm je tegelijkertijd je kleding.

Quote Gordelroos gaat meestal vanzelf over. Voor mensen met een verminder­de weerstand kan het wel slim zijn om naar de huisarts te gaan Ted van Essen

Om verdere besmetting te voorkomen is het belangrijk dat je niet probeert te krabben. Doe je dat wel, kunnen de blaasjes open springen waardoor er besmettelijk vocht vrij komt. Ook kunnen er daardoor littekens ontstaan. Daarnaast is het belangrijk om zoveel mogelijk je handen te wassen om verdere verspreiding te voorkomen en uit de buurt te blijven van mensen met een lage weerstand.

Ook Justin Bieber

Van Essen: ,,Gordelroos gaat meestal vanzelf over. Voor mensen met een verminderde weerstand kan het wel slim zijn om naar de huisarts te gaan. Zeker als de blaasjes in het gelaat optreden. Dan is er een gevaar voor de ogen en moet de gordelroos met antivirale medicijnen worden behandeld.” Verder is het ook goed om aan de bel te trekken als de pijn blijft aanhouden, als je opeens minder goed hoort, hoge koorts hebt of als je gezicht ineens scheef gaat hangen. Van een scheef gezicht was onlangs sprake bij Justin Bieber. De zanger deelde toen mee dat hij last had van het syndroom van Ramsay-Hunt, een infectie veroorzaakt door hetzelfde virus.

Ben je er op tijd bij, dan zijn er medicijnen die je kunt innemen. Maar die werken matig en moet je heel snel na de eerste klachten innemen. ,,Dat is vaak niet het geval, omdat mensen niet meteen snappen waar die pijn vandaan komt. Zodra het eerste blaasje verschijnt is het van belang de behandeling met antivirale middelen binnen 72 uur te starten”, zegt van Essen. ,,En de pijn is heel vervelend”, zegt Van Essen. ,,Je kunt het vergelijken met kiespijn, dat is ook een ontsteking die op je zenuwen drukt. Het is een vervelende pijn die moeilijk te bestrijden is. Paracetamol kan een beetje helpen, maar zwaardere pijnstillers halen vaak niks uit.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.