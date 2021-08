Dit koffertje moet kinderen helpen wanneer papa of mama kanker heeft: ‘Vertel ze waarom je haar uitvalt’

Verpleegkundige Maria van Middelkoop vindt het telkens weer een aangrijpend gezicht als ze een patiënt met de diagnose kanker met zijn of haar partner en kinderen over de afdeling hematologie/oncologie ziet lopen. ,,Gezinnen waarvan een ouder kanker heeft, gaan door een moeilijke tijd. Ouders vinden het vaak lastig om er met hun kinderen over te praten. Voor kinderen is het emotioneel zwaar en vaak begrijpen ze niet alles. Met de troostkoffer willen we hen een steuntje in de rug geven om in gesprek te gaan.‘’