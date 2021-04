'Dit mag je echt niet voor jezelf houden', zei de arts tegen Anita. Daarom komt haar bh op de markt

Bij binnenkomst in haar werkruimte in het Amersfoortse Vathorst steekt Anita direct enthousiast van wal. Het is nogal een weg die ze heeft afgelegd, vertelt ze lachend. ,,Er is zoveel te vertellen. Maar het begon allemaal bij borstkanker, dat in 2015 bij mij werd geconstateerd. Er kwam zoveel bij die behandeling kijken waar ik in eerste instantie geen weet van had: je krijgt blaren in je mond, je nagels worden zwart en vallen af, en al je haar verdwijnt. Daar blijft het niet bij, want na de behandeling ontwikkelt iedere vrouw borstoedeem: een ophoping van vocht in de borst. Bij mij werd dat zelfs chronisch. Nou, daar heb ik eigenlijk meer last van dan van ongeveer al het andere gedurende die negen maanden.”