Dit zijn de zeven zwakke punten in onze verdediging tegen corona

1. De Biblebelt is een brandhaard

Cijfernerds hoeven de lijstjes er maar bij te pakken of het wordt duidelijk dat de Biblebelt nu dé Nederlandse brandhaard is. Arts infectieziektebestrijding Jos van de Sande, die jarenlang actief was voor meerdere GGD’s: ,,In sommige regio’s zit een duidelijke ‘hotspot’. Koploper is de gemeente Staphorst in IJsselland. Ook Rijssen-Holten in Twente, en de Gelderse gemeenten Nunspeet, Scherpenzeel en Neder-Betuwe scoren hoog, net als Renswoude, Rhenen en Woudenberg in Utrecht. Van de Sande: ,,De muur die is opgebouwd tegen het coronavirus begint scheuren te vertonen.’’