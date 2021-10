Door hulphond Flinny kan Floris de wereld weer in

Doodzieke Anke (53) uit Apeldoorn vestigt hoopt op mi­ni-long: ‘Je ziet je hele toekomst in duigen vallen’

6 oktober Een douche nemen voelt als het lopen van een halve marathon. En in één keer de trap op lukt alleen op goede dagen. Anke Dondertman (53) uit Apeldoorn veranderde acht jaar geleden van een drukbezette carrièrevrouw vol toekomstplannen in een ernstig beperkte longpatiënt. Haar hoop is gevestigd op een medische doorbraak waar topwetenschappers uit allerlei landen keihard aan werken: de mini-long. ,,Ik hoop dat het zo snel gaat dat ik er nog wat aan kan hebben.”