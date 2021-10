Dove Bram (39) verkoopt gehoorapparaten: ‘Klanten zeggen: eindelijk iemand die me begrijpt’

Het lijkt niet zo’n goed idee om iemand die vrijwel doof is te bellen met het verzoek om een interview. Maar Bram Jongbloed neemt gewoon de telefoon op. Aan niets is te merken dat hij alleen met zijn linkeroor alleen de laagfrequente geluiden hoort. De afspraak is dan ook zo gemaakt in zijn winkel aan de Notaris d’Aumerielaan in Reeuwijk.