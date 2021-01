Droge keel, verstopte poriën en sneller ademen: dit gebeurt er achter je mondkapje

De kno-arts: ‘Vermoeidheid, droge keel en hese stem’

Kno-arts Judith Vermeiren van ziekenhuis AZ Maria Middelares in Gent ziet vooral klachten bij dragers van de zwaardere professionele FFP2-maskers. ,,Daarbij is het moeilijker om genoeg zuurstof te krijgen en kunnen de uitgeademde CO 2 -gassen moeilijk weg. Wie die mondkapjes draagt, kan minder zuurstof opnemen en bouwt meer CO 2 in het bloed op. Dat leidt tot hoofdpijn en vermoeidheidsklachten. Je kunt in het dagelijks leven beter lichtere makers dragen. Het zwaardere FFP2-masker is gewoon ongezonder.’’