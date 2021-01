Duitse topviroloog: Coronavaccins waarschijnlijk bestand tegen mutaties

De afgelopen maand zijn er op diverse plekken in de wereld mutaties opgedoken van het coronavirus. Vooral de Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse variant baren wetenschappers zorgen: uit onderzoeken blijkt dat die mutaties zodanige veranderingen hebben ondergaan, dat al aanwezige antistoffen in het lichaam het virus niet herkennen.

Volgens Drosten zijn die antistoffen echter niet het belangrijkste. De zogeheten T-cellen onthouden na een corona-infectie of vaccinatie de kenmerken van het virus en voorkomen zo juist ernstige infecties. ,,We weten inmiddels dat de mutaties geen invloed hebben op de werking van T-cellen, dus we hoeven niet bang te zijn dan onze vaccins niet meer zullen werken.”

‘Behoorlijke bescherming’

Zijn lezing wordt onderbouwd door de Amerikaanse wetenschapper Anthony Fauci, de medisch adviseur van president Biden. In een interview met een Amerikaans magazine zegt Fauci dat de kans bestaat dat de vaccins iets minder effectief zijn tegen de mutanten, maar nog steeds een behoorlijke bescherming bieden: ,,Een vaccin dat nu 95 procent effectief is (zoals dat van Pfizer en Moderna, red.), is wellicht 80 procent effectief tegen de nieuwe mutaties. Dat is nog steeds heel behoorlijk.”



De Amerikaanse farmaceuten Pfizer en Moderna onderzoeken momenteel wat de effecten zijn van de mutaties op de al toegelaten vaccins. Datzelfde geldt voor de Britse farmaceut AstraZeneca en het Leidse Janssen Vaccines. De farmaceuten hebben al aangegeven dat het relatief eenvoudig is om de vaccins aan te passen, mocht daartoe toch noodzaak bestaan.