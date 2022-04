Dwing jezelf niet om gelijk die hele zolder op te ruimen, maar begin met één doos

video Risico op versprei­ding ziekten door oorlog: ‘Patiënten die in ziekenhuis horen te liggen, zijn nu op de vlucht’

Deskundigen maken zich zorgen over de verspreiding van ziekten door de oorlog in Oekraïne. Ziektes als tuberculose komen in Oekraïne vaker voor dan in de meeste Europese landen, minder kinderen zijn tegen infectieziekten gevaccineerd. ,,Patiënten die in het ziekenhuis horen te liggen, zijn nu op de vlucht.’’

