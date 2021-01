Een babyboom door lockdowns? ‘Baby's zijn geen puppy's’

,,Normaal is het in januari en februari altijd rustiger dan gemiddeld’', vertelt Hanneke Smits, verloskundige bij Uitgerekend Woerden. Maar nu vliegt de ooievaar af en aan. ,,Dit jaar verwachten we in het eerste kwartaal 155 bevallingen, bijna een kwart meer dan dezelfde periode vorig jaar. Toen hadden we er 123.’'