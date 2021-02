Een burn-out én een depressie: ‘Gek genoeg was ik opgelucht: ik stelde me dus niet aan’

Wereldkankerdag Kijkje in het inloophuis: ‘Meeste patiënten hebben geen bucketlist, ze hechten aan het alledaagse’

4 februari Vandaag is het Wereldkankerdag. Ruim 110.000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose. In 75 inloophuizen van Ipso kunnen zij terecht voor een gesprek of een kop koffie. Door corona zitten veel huizen in acute geldnood.