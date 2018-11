Een nieuwe hartklep kan voortaan via de lies naar het hart

Hartchirurg Jos Maessen steekt zijn blijdschap niet onder stoelen of banken: ,,Wij vinden het spectaculair dat patiënten die in zo’n slechte staat zijn dat ze nauwelijks van stoel naar tafel komen, daarna toch weer kunnen fietsen.’’

Borstbeen niet open

Uit cijfers die de Nederlandse Hart Registratie (NHR) vandaag presenteert, blijkt dat mensen die in Nederland een nieuwe hartklep krijgen, met steeds beter resultaat worden geholpen. Door de nieuwe hartklep via de lies en een bloedvat naar het hart te brengen, hoeft het borstbeen niet langer te worden geopend. Aortaklepvernauwing is één van de meest voorkomende hartaandoeningen in Nederland. Onbehandelde ernstige aortaklepvernauwing is dodelijker dan veel vormen van kanker. Hartchirurg Maessen: ,,Door verbetering van technieken kunnen nu patiëntengroepen geholpen worden die voorheen onbehandelbaar waren.’’ Patiënten die er erg slecht aan toe waren, konden eerder vanwege de heftige ingreep überhaupt niet geopereerd worden en hadden daardoor een vrij uitzichtloze situatie.

De huidige ingreep is veel minder zwaar, waardoor patiënten niet langer circa een week op de intensive care hoeven te blijven. ,,Het mooiste moment dat ik ooit meegemaakt heb is dat een patiënt vanaf de operatietafel haar dochter kon bellen dat alles goed gegaan was!’’ vervolgt Jos Maessen. ,,Moet je nagaan hoe snel mensen na deze ingreep weer kunnen functioneren.’’

De gemiddelde leeftijd van mensen die een nieuwe aortaklep krijgen, is toegenomen van 72 jaar in 2013 naar 75 jaar in 2017. Het aantal mensen dat een nieuwe klep krijgt is gestegen: van nog geen 2.700 in 2013 naar zo'n 3.700 in 2017.