Een op de vijf mensen heeft probleem bij poepen, deze arts helpt je: ‘Sommigen gaan de deur niet meer uit’

Het virussei­zoen piekt: we weten precies wat we er tegen kunnen doen, maar we doen het niet

In de ziekenhuizen piept en kraakt het alweer, nu naast het coronavirus ook het griep- en RS-virus de bedden doen volstromen. Terwijl iedereen zo onderhand wel gewend is een coronatest te doen om bij besmetting maatregelen te nemen, slaat de griep om zich heen. Is daar niks tegen te doen?

6 januari