Een traumatische gebeurtenis uit het verleden hoor je terug in je stem

Ze ontmoetten elkaar als toerist in Oeganda, even later lag Willemijn bij Lennert in het ziekenhuis met malaria

Willemijn en Lennert komen elkaar als toeristen in Oeganda tegen, tijdens een excursie naar de gorilla's. Terug in Nederland zien ze elkaar weer: zij dood- en doodziek van de malaria, hij als behandelend arts van tropeninfecties. Hun boodschap: slik die vermaledijde pillen. ,,Want niks is erger dan malaria.”