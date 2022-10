Eerst kreeg Karen (58) long covid, daarna ook dochter Anna (28): ‘Machteloos om je kind zo te zien’

Xander (61) is na jaren ellende eindelijk gelukkig op zijn nieuwe stek: ‘Ik ben meer dan mijn rolstoel’

Blij, blijer, blijst. Xander Holla (61) is dolgelukkig. Hij heeft namelijk zijn droomhuis gevonden op woonlocatie Sytwende in Bunschoten. Een hele verademing na een ‘stressvolle en nare’ tijd op de Dodoensserre in Amersfoort. ,,Ik geloof weer in mijzelf. Ik ben echt gelukkig.’’

25 september