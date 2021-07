‘Eigenlijk moet je al voordat je geboren wordt beginnen met gezonde voeding’

In 2008 was Charlotte Labee Miss Universe Nederland. Tegenwoordig vraagt ze aandacht voor lichamelijke en mentale gezondheid. ,,Er zijn voorspellingen dat de zaadkwaliteit in 2040 zo slecht is, dat vrouwen niet meer zwanger kunnen worden.” Onlangs bracht ze haar zesde boek uit: Brain Food Smoothies. Tien opvallende uitspraken uit het boek.

In onze darmen dragen we ongeveer 1,5 á 2 kilo aan bacteriën mee

,,Wat veel hè? De oermens had wel 700 tot 800 verschillende soorten bacteriën die samen het microbioom vormen, sommige mensen hebben er tegenwoordig nog maar 200-300 en dat kan tot allerlei chronische ziektes leiden. Door verkeerd voedsel, medicijnen, alcohol, bestrijdingsmiddelen, stress en vervuilde lucht nemen de slechte bacteriën de overhand. Het microbioom wordt het stressbioom. Daardoor ontstaan er kleine gaatje in de darmwand: een leaky gut. Als die gaatjes groter worden, dan komen gifstoffen via je bloed in je brein terecht.”



Een van mijn favoriete ochtendrituelen is zonder twijfel oilpulling

,,In Nederland hebben we oogkleppen op waardoor we veel missen dat door ervaring is bewezen. Oilpulling is ’s ochtends je mond gedurende 20 minuten spoelen met een lepel kokosolie. In plaats van gifstoffen met koffie door te slikken, spoel je die er eerst uit. Ik voel mij helderder en fitter. Mijn gebit ging erop vooruit en mijn tanden werden witter. Ik doe het als ik de hond uitlaat. Mijn zoontje zegt al: ‘Mam staat weer met olie in de mond’.”



Wandel in de natuur. Het liefst tussen loofbomen, want dit herstelt je microbioom

,,De helende werking van wandelen in de natuur is bewezen. Als ik in de natuur wandel, dan merk ik dat mijn systeem tot rust komt. Geuren en geluiden zijn rustgevend voor het brein. Als je in de natuur bent, maakt het centraal zenuwstelsel meer neurotransmitters aan die rust geven.”



Was je groente en fruit, zeker als ze niet biologisch zijn

,,Ja, goede vraag of dat echt zin heeft. Gifstoffen zitten ook ín de plant. Maar ja, alle restjes die je afwast, zijn meegenomen. Aan de andere kant was je ook stoffen weg die goed zijn voor je microbioom. Heel eerlijk: dit antwoord heb ik niet. Laatst vroeg iemand me of we vanwege gifstoffen nog wel groente en fruit moeten eten. We hebben geen keuze. Je kunt niet op supplementen leven. Ook al verkoop ik supplementen, raad ik dat af.”



Rode druiven kunnen je brein een behoorlijke boost geven

,,Rode druiven bevatten resveratrol, een heel sterk antioxidant. Maar je moet inderdaad behoorlijk wat druiven eten om voldoende binnen te krijgen. Daarom adviseer ik supplementen, die helpen je immuunsysteem en remmen ontstekingen in je brein. Dat lost meteen het probleem van bestrijdingsmiddelen op. Druiven worden vaak bespoten met pesticiden.”



Antioxidanten verbeteren de kwaliteit van sperma

,,Eigenlijk moet je al voordat je geboren wordt beginnen met gezonde voeding. Het gevolg van leven in disbalans zie je terug in de kwaliteit van het sperma en het zaad neemt die stress mee. Er zijn voorspellingen dat de zaadkwaliteit in 2040 zo slecht is, dat vrouwen niet meer zwanger kunnen worden. Dat is over minder dan twintig jaar. Maar we zien nu toch ook allemaal al stellen om ons heen die niet zwanger kunnen worden?”



Smaakpapillen vernieuwen zich iedere tien dagen

,,Daardoor past je smaak zich zo snel aan. Het lichaam vernieuwt zich sowieso continu. In het brein ontstaan iedere dag nieuwe cellen en de binnenste darmlaag, het epitheel, vernieuwt zichzelf iedere 72 uur. Daardoor kan de darm zich snel herstellen. Als iemand al vijf jaar met een niet goed functionerende darm rondloopt, heb je uiteraard meer dan 72 uur nodig.”



Gebruik zo nu en dan een goede probioticakuur. Dit zorgt voor aanvulling van gezonde bacteriën

,,Als je darm lek is, moet je de darm eerst herstellen. Anders krijg je diarree. Herstel kan komen door de collageenproductie op gang te brengen met bouillon van botten. Daarna kijken we naar invloeden van bijvoorbeeld stress, slaap en bewerkt voedsel. Ben je allergisch voor gluten, eieren of peulvruchten? In een lab onderzoeken we welke bacteriën je in je darm hebt. Dominante slechte bacteriën kunnen goede bacteriën in de weg zitten. Daar passen we voeding op aan. Zo zorgt afgekoelde aardappel ervoor dat de Akkermansia bacterie kan groeien.”



Zoek een chocoladevariant die minimaal 85 procent cacao bevat en geen toegevoegde suikers

,,Pure chocolade is goed voor de aanmaak van het gelukshormoon serotonine. Maar suikervrije chocolade is inderdaad lastig te vinden. Een beetje suiker is prima, maar laten we ons er bewust van zijn. Per dag 50 gram of meer, is al schadelijk voor je brein. Dat geldt voor alle suiker, dus ook voor suiker in dadels en bananen.”



Voeding heeft grote invloed om burn-out, depressie en dementie te voorkomen

,,In 2030 wordt 80 procent van de ziektekosten veroorzaakt door mentale ziektes. Dat kun je veranderen met voeding, bewegen en ontspannen. Dan moet je wel nú iets veranderen. Doe je nu mee of ben je straks te laat? Als ik dit twintig jaar geleden had gehoord, dan was ik zelf nooit in disbalans geraakt.”