Eiwitten voor sterkere spieren, maar die eet je al genoeg: 'Shakes nuttig als je op hoog niveau traint’

Verlang je naar een betere conditie, trek je de hardloopschoenen uit het stof. Voor een kilo minder, let op je calorie inname. Wil je echter ook sterkere spieren? Dan is een eiwitrijk voedingspatroon noodzakelijk. Waarom zijn eiwitten zo belangrijk voor spiervezels? En hoeveel proteïne moet je eten voor een sterk lijf?

De sleutel naar een ijzersterk lichaam zit niet alleen in een sportieve levensstijl, maar ook in proteïnerijke producten als kwark, eieren en kipfilet en ook plantaardige producten als kikkererwten, soja en haver. Naast calorieën bevat eiwit in voeding namelijk ook aminozuren die worden gebruikt om het eiwit in lichaamscellen aan te vullen. En dus ook in spiervezels.

Ben je flink aan de slag gegaan met gewichten, dan krabbel je de volgende ochtend stijf uit bed. Door spieren intensief te gebruiken, ontstaan er kleine scheurtjes. Het ‘kapotte’ eiwit wordt opgeruimd. Als je regelmatig aan krachtsport doet, zal de spier blijven groeien. In feite ben je met je trainingen dus het weefsel aan het uitputten, om je spiermassa uiteindelijk weer te zien toenemen. Een herstelfase om nieuwe spiereiwitten aan te maken, is daarom noodzakelijk.

Het Voedingscentrum beschrijft hoe je door krachttraining de eiwitten in je spieren beschadigt. Woordvoerder Patricia Schutte van het Voedingscentrum, adviseert om binnen twee uur na je training iets met proteïne te eten. ,,Dan geef je je lichaam voldoende beschikbaar eiwit dat weer nodig is voor spierherstel.” Dat kan een kleine snack zijn, maar ook een normale hoofdmaaltijd. ,,Op deze manier vul je je energievoorraad weer aan.”

Hoeveel eiwitten heb je nodig?

Tussen je twintigste en vijfentwintigste levensjaar is je spiergroei optimaal maar als je ouder wordt, verlies je sneller spiermassa. Voldoende eiwitten eten in combinatie met spierversterkende oefeningen gaat dit proces tegen. Hoeveel proteïne je op een dag moet eten, hangt daarbij niet alleen af van je lichaamsdoel, maar ook van je geduld. Zo zijn duursporters vooral gericht op spieronderhoud, terwijl sportschoolfanaten de spieren het liefst exponentieel zien groeien.

Dirk Verbraak is sportdiëtist en performance chef bij de wielerploeg van Jumbo-Visma. In zijn werk ziet hij dat duursporters met een hogere eiwit-inname werken. ,,Ben je een fanatieke krachtsporter, dan kan je al snel naar 1,2 gram per kilo lichaamsgewicht gaan. Alleen bodybuilders gaan voor meer dan 1,4 gram per kilo lichaamsgewicht.”

Het Voedingscentrum adviseert dagelijks 0,83 gram eiwit per lichaamsgewicht tot je te nemen. Weeg je dus 75 kilo, dan mag je een dagelijks ruim 60 gram aan proteïne opeten.

Quote Shakes zijn pas nuttig als je op hoog niveau traint Personal trainer Sven Wierda

Extra eiwitten onnodig

Een shake na je training, proteïnepoeder door je havermout of een eiwitreep als tussendoortje: volgens sociale media en fabrikanten allemaal noodzakelijk voor een fit lichaam. Maar is dat echt zo? Het RIVM zocht uit dat we het al best goed doen. Zo beschrijft de website Wat Eet Nederland dat een volwassene per kilogram lichaamsgewicht 78 gram eiwitten per dag binnenkrijgt: hoger dan het landelijke advies van het Voedingscentrum. Met de eiwitinname van de gemiddelde volwassene zit het dus wel goed.

De sportdiëtist meent dat extra eiwitten in de vorm van shakes en repen helemaal niet nodig zijn. Hij ziet dat sporters te snel grijpen naar shakes in plaats van een gewone maaltijd. ,,Neem je een shake, dan krijg je alleen eiwitten binnen. Verwerk je het in een gerecht, dan krijg je meer voedingsstoffen binnen.”

Wanneer zijn shakes nuttig?

Personal trainer Sven Wierda is het met de sportdiëtist eens en is voorstander van een meer duurzame aanpak. Hij helpt beginnende sporters stapsgewijs betere keuzes te maken. ,,Zonder eiwitten geen spieropbouw, maar die kan je ook uit je dagelijkse voedingspatroon halen. Shakes zijn pas nuttig als je op hoog niveau traint.”

Of je nu van krachttraining houdt of niet, Verbraak zou iedereen aanraden om je spiermassa te onderhouden. ,,Een bakje kwark met wat fruit voor het slapen gaan, is al voldoende.”

