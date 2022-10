Elke dag 10.000 stappen zetten doet minder voor je gewicht dan je denkt

Ria was 25 jaar werkzaam in multicultu­re­le wijk: ‘Dat is huisarts zijn met een extra dimensie’

De Utrechtse huisarts Ria van Bodegom (65) was 25 jaar lang werkzaam in de multiculturele wijk Kanaleneiland. Tijdens haar pensioenfeest werd ze benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haar jarenlange bijdrage aan de gezondheidszorg. ‘Als huisarts in Kanaleneiland ben je huisarts met een extra dimensie.’

25 oktober