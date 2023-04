Elke dag weet dit ziekenhuis precies hoeveel patiënten komen en gaan: ‘Zeggen nauwelijks operaties af’

Van een op andere moment ging Frank van directeur naar patiënt in eigen ziekenhuis: ‘Dat maakt indruk’

Hij was directeur van Meander Medisch Centrum, al jaren lang. Tot hij van het ene op het andere moment patiënt werd in zijn eigen ziekenhuis. De kans dat hij volledig zou herstellen van de hartstilstand die hem in 2021 trof? Nog geen 5 procent. Toch werd hij beter én ging hij door met zijn werk. Nu, na tien jaar directeurschap, geeft Frank de Reij (63) het stokje door. ,,De waarde van wat we hier doen, dat wordt je zo enorm duidelijk gemaakt. Dat maakt indruk.”