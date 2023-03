Emoties tien keer sterker beleven: zo ontstaat borderline en zo voelt het om het te hebben

Heupopera­ties levensge­vaar­lijk voor kwetsbare ouderen: helft patiënten sterft binnen een jaar

Heupfractuur? Levensgevaarlijk voor een kwetsbare oudere, zegt de Utrechtse traumachirurg Detlef van der Velde (58). Daarom moet niet iedereen automatisch aan een kapotte heup geopereerd worden, vindt hij. ,,Van de fitte ouderen is een vijfde een jaar na de operatie overleden. Bij de zeer kwetsbare ouderen die meerdere aandoeningen hebben en vaak in een verpleeghuis wonen is dat zelfs de helft.’’