Erasmus MC doet proef met digitale intake om ziekenhuizen te ontlasten

Alleen al voor het bevolkingsonderzoek darmkanker komen jaarlijks bijna zeventigduizend patiënten naar de poli’s voor een gesprek. In hun ontlasting is bloed gevonden, waardoor verder onderzoek nodig is. ,,Die mensen zijn letterlijk van straat geplukt en nog door geen arts gezien”, beschrijft Spaander, maag- darm- leverarts in het Rotterdamse Erasmus MC. En daarom moeten al die patiënten naar de dokter voor een gesprek over een darmonderzoek. De arts moet weten welk risico die mensen lopen en alle patiënten afzonderlijk uitleggen hoe zo’n zogenoemde coloscopie - waarbij met een bestuurbare slang met camera de darmen worden bekeken - werkt.