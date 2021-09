Erwin Roebroeks zat gevangen in zijn dwangstoornis: ‘Ik deed knettergek’

Jaap moest zijn nek breken om erachter te komen wat het leven echt de moeite waard maakt

19 september Ontevredenheid. Dat was het gevoel dat Jaap Bressers (37) overspoelde toen hij als 21-jarige jongen met een gebroken nek door zee dreef en terugkeek op zijn jonge leven. Hij belandde in een rolstoel en besloot nu écht iets van zijn leven te gaan maken. Sindsdien inspireert hij anderen om uitdagingen om te zetten in positiviteit. Als spreker op het podium, en sinds coronatijd op LinkedIn, waar zijn positieve berichten heel het internet overgaan.