Esther (33) heeft last van vervelende spasmes, toch leerde ze ermee leven: ‘We vergeten soms dat ik het heb’

Column Eigenlijk te zot voor woorden dat mensen de borstvoe­ding van koeien drinken

24 augustus Stel nou dat McDonalds volledig vegetarisch wordt? We kunnen de Vega McKroket niet van echt onderscheiden! Gewoon dezelfde namen, andere inhoud. Over een jaar komt er een persconferentie en deelt een hoge McPief mee dat we al die tijd stiekem vegetarische hamburgers naar binnen hebben geschoven. Plantaardig. Maar nog aardiger voor de dieren.