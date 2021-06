Ex-militair over persoonlijke ontwikkeling: 'Reken regelmatig uit hoeveel verjaardagen je nog kan vieren'

1. Denk aan je ‘endstate’: wat is het doel?

,,Endstate is de militaire term voor het uiteindelijke, diepere doel. In Afghanistan was bijvoorbeeld de opdracht terrorist X te arresteren voor de endstate ‘meer stabiliteit in de regio’. Op die manier kun je ook naar je eigen bestaan kijken. Wat wil je bereikt hebben met je leven wanneer je 80 jaar bent? Hoe wil je herinnerd worden?