Faalangst, onzekerheid of uitstelgedrag? Misschien ben je een perfectionist

‘Je vorige boek heeft het goed gedaan. Jíj hebt het heel goed gedaan.’ Mijn uitgever kijkt me recht in de ogen, om te zorgen dat de boodschap goed landt. Ik merk dat ik mijn blik meteen afwend en naar woorden begin te zoeken om uit te leggen dat het eigenlijk niet zoveel voorstelt. ‘Nee, maar écht’, voegt ze snel toe als ze me ziet duiken. Ik kijk haar weer aan en doe wat ik altijd doe als ik complimenten krijg. ‘Dankjewel’, zeg ik met een korte knik en ik trek mijn mond in een scheve glimlach, terwijl ik hoop dat het moment snel voorbijgaat.



Complimenten ontvangen, daar ben ik slecht in. Ik heb vaak nog een heleboel aan te merken op mijn eigen werk en ben vaak een beetje teleurgesteld in mezelf, ook als ik verstandelijk wel weet dat ik een prima prestatie heb neergezet. Dat is meteen ook een van de redenen dat ik aan tafel zit met mijn uitgever. Om te overleggen over een boek dat ik wil schrijven over perfectionisme, hoe dat invloed heeft op je leven. Op mijn leven. Ik moest 40 worden voor ik doorhad op hoeveel manieren dat perfectionisme me hindert. Ik had het al allerlei namen gegeven – faalangst, onzekerheid, controledwang, uitstellen, piekeren, somberheid, paniek, mensen pleasen – maar nooit bedacht dat al deze klachten dezelfde oorzaak zouden kunnen hebben.