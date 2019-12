Fitte hersenen bereik je met de Vitaliteitsschijf van Vijf

Wie lang gezond wil blijven, moet eropuit gaan, nieuwe vaardigheden leren en lekker bewegen. Niets nieuws natuurlijk. Maar wat gebeurt er nou precies rond het vijftigste levensjaar in onze hersenen? ,,Ontzettend veel’’, zegt Margriet Sitskoorn in haar werkkamer op de faculteit Psychologie van de Universiteit Tilburg. ,,De hersenen blijven keihard aan het werk. We moeten dus af van het idee dat er verval intreedt, zodra we ouder worden. Dat beeld zit zó diep in ons denken verankerd. Nieuwe onderzoeken van de hersenen tonen aan dat we veel meer kunnen dan we denken. Onze hersenen passen zich continu aan - dit wordt neuroplasticiteit genoemd. Natuurlijk merk je rond je vijftigste dat je dingen vergeet en dat je wat stijver bent als je opstaat, maar we takelen niet af. Sommige dingen gaan wat minder, andere dingen wat beter. Zie ouder worden maar als een nieuwe periode in je leven. Het vijftigplusbrein heeft zijn eigen kenmerken, zoals dat bij het puberbrein ook het geval is.’’