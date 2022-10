Fors meer kankerdiagnoses verwacht, leefstijl aanpassen helpt: ‘Meer bewegen, minder zon’

Wat zegt de wetenschap Dit is waarom de mannenpil nog steeds niet in gebruik is

Al in de jaren ‘60 kregen twee geleerden uit Manchester de opdracht een anticonceptiepil voor mannen te maken. Twee decennia later leek een doorbraak nabij en kopten verschillende kranten ‘de mannenpil is er binnen 10 jaar’. Toch kan de man nog steeds niet zijn anticonceptie ophalen bij de apotheek om de hoek. Waarom is het nog niet zover?

21 september