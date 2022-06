Ga je in de sportschool voor volle en ronde billen? ‘Dan zeker drie keer per week trainen’

We moeten meer bewegenWe moeten meer bewegen. Hoe vind je de sport die het best bij je past? Gezondheidsjournalist Tijn Elferink en gedragswetenschapper Johnny Buivenga gaan op zoek naar de voor- en nadelen van verschillende sporten. In deel 16: dit zijn de beste oefeningen voor volle, ronde en stevige billen. En niet alleen voor vrouwen.

Het begon allemaal met Jennifer Lopez, herinnert Laura Pels zich. ,,Daarvoor waren supermodellen super skinny.” Beyonce en de Kardashians volgden en daarmee was de trend voor ronde, volle en stevige billen gezet. ,,Laten we eerlijk zijn”, zegt Pels. ,,Niemand wil slappe, hangende billen.”

Billenles ook voor mannen

Pels is ‘booty-specialist’; een personal trainer gespecialiseerd in billen. ,,Jarenlang vloog ik als PT van dj Afrojack de wereld over. Toen dat door corona stil kwam te liggen, moest ik iets anders gaan doen.” Pels zag een enorme vraag naar sportlessen voor billen en ontwikkelde met Fithouse Training een speciale billenles. ,,Het is nu de populairste les in de sportschool.” En wie denkt dat daar alleen vrouwen naartoe komen, heeft het mis. ,,Er zijn ook mannen die esthetisch aan hun billen werken.”

Maken stevigere billen je gelukkiger? Niet om de pret te drukken, maar dat is volgens sportcoach en gedragswetenschapper Johnny Buivenga nog maar de vraag. Net zoals geld niet gelukkig maakt. ,,Er zit een soort voorwaardelijkheid in”, verklaart Buivenga. ,,Namelijk: ik ben pas mooi als ik rondere billen heb. Draai de vraag eens om: als je geen strakke billen hebt en je accepteert jezelf zoals je bent, zou je dan ongelukkiger zijn?”

Quick win: de billift

De billentrend nam een vlucht door sociale media. Er zijn mensen die naar Pels toekomen met een foto van Instagram en zeggen: ik wil zulke billen. ,,Laat je niet misleiden door Instagram”, zegt de billenexpert dan. ,,Niet alles wat je ziet is echt.” Sommige billen zijn op de operatietafel gemaakt. ,,Met een billift kun je een eind komen, maar uiteindelijk zie je het toch. Een quick win is er niet, je moet ervoor werken.”

Quote Als het resultaat uitblijft, is de kans aanwezig dat je teleurge­steld raakt en afhaakt. Dat is zonde, omdat bewegen goed voor je is Johnny Buivenga

De vraag die je jezelf daarom volgens psycholoog Buivenga moet stellen is: wil ik dit echt? Aanleg speelt volgens Pels een rol, maar ook met aanleg moet je zeker drie keer per week trainen. Buivenga: ,,Is dat het je waard?” En met trainen ben je er volgens Pels niet, ook voeding moet worden aangepast. Buivenga: ,,Ben je bereid zaken als suiker en alcohol te laten staan?”

Als je toch besluit voor de billenlook te gaan, adviseert Buivenga op zoek te gaan naar andere reden om te gaan sporten. ,,Als het resultaat uitblijft, is de kans aanwezig dat je teleurgesteld raakt en afhaakt. Dat is zonde, omdat bewegen goed voor je is. Door ook andere redenen te zoeken om te gaan sporten, vergroot je de kans dat je het op langere termijn volhoudt. Zoals: ik vind het lekker om te sporten en daardoor zit ik lekkerder in m’n vel.”

Must do’s voor de billen

Je billen bestaan uit diverse spieren, weet Pels. ,,Voor die spieren zijn er must do’s.” De eerste is de hip thrust. ,,Die kun je ook met een booty-band en losse dumbbell doen.” De tweede is: de Bulgarian splitsquat. ,,Die ziet er verraderlijk eenvoudig uit, maar de spierpijn volgt de dag erna.” De derde must is abductie. ,,Zoals de side band walk.” Op internet zijn vele video’s te vinden over hoe je deze oefeningen goed uitvoert.

Quote Voorkom spierdisba­lans en train je hele lichaam. Meer spiermassa is gezond Johnny Buivenga

Deze oefeningen zijn een mooi begin, maar het is niet voldoende. ,,Als een vrouw mooie billen heeft, dan is vaak haar hele lichaam getraind”, zegt Pels. ,,Voorkom spierdisbalans en train daarom je hele lichaam.” Meer spiermassa is gezond, weet Buivenga. ,,Grotere spieren verbranden meer energie en dat helpt je bijvoorbeeld om af te vallen.”

Krachttraining is een kwestie van een lange adem. ,,Heb geduld”, benadrukt Pels. ,,Soms gaat je voortgang zo geleidelijk, dat je het zelf niet meer ziet. Maak daarom foto’s, dat motiveert. Buivenga adviseert vooraf een doel te stellen. ,,Het kan tenslotte altijd ronder en strakker. Bepaal daarom vooraf wanneer je tevreden bent.”

Hoe vaak ga jij naar de sportschool? Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.