Ga je te lang over je grenzen? Dan geef je fibromyalgie de kans

Wat is fibromyalgie precies?

Herlinde Jacobs: ,,Het is een aandoening van chronische pijn in spieren, peesaanhechtingen en rond de gewrichten, waarvoor de precieze oorzaak niet wordt gevonden. Daardoor behoort het tot de zogenoemde SOLK: Somatische Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten.’’



Wat zijn de symptomen?

,,Bij fibromyalgie is sprake van overprikkeling van het zenuwstelsel, ook wel sensitisatie genoemd. Daardoor kan iets wat gewoonlijk niet pijnlijk is, zoals aanraking, temperatuurwisselingen, licht of lawaai, al pijn veroorzaken. Het gaat dus om chronische pijn van onverklaarbare oorsprong die langer dan twaalf weken duurt.