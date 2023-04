Gaatjes prikken bij een twee weken oude baby: goed idee of niet wenselijk?

Gezonder Leven Resultaten van mijn zoektocht naar gezondheid krijgen zoveel meer waarde na gesprek met Monique

Ik ben druk met mijn zoektocht naar een gezonder leven, train me suf en ben me erg bewust van wat ik eet. Al bijna drie maanden. En dan zit je ineens tegenover een vrouw voor wie dat allemaal niet zo vanzelfsprekend is. Iemand met een progressieve spierziekte.