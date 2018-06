Gebeten op vakantie: 'Zelfs van een lik kun je hondsdolheid krijgen'

Renée Meijer (21) wandelde gisterochtend nietsvermoedend een hostel in het Vietnamese Phong Na uit, toen haar oog viel op acht schattige puppy's. ,,Ik zag nergens een moederhond, maar wilde de puppy's graag aaien. Toen bleek de moederhond achter me te staan en beet ze in mijn kuit."



De Utrechtse had voor vertrek drie vaccinaties gekregen tegen rabiës. Na een daadwerkelijke beet is het echter noodzakelijk om nog twee spuiten te zetten. Meijer: ,,Ik wist dat ik 48 uur had om dat te doen, dus ik ben nog vrolijk meegegaan met een tour naar een grot. Ook heb ik contact opgenomen met mijn verzekering, maar die reageerde niet zo snel. Pas toen ik er iets over schreef op Facebook en een vriend van me die geneeskunde studeert me vertelde dat ik snel naar het ziekenhuis moest, wist ik dat het menens was."



Renée nam de bus richting Hue, waar een ziekenhuis het vaccin zou hebben. ,,Daar vulde ik een hoop formulieren in, maar vervolgens bleek dat ze niets hadden. Ook een ander groot ziekenhuis in die plaats had het niet." Uiteindelijk kwam ze via haar verzekeraar uit bij een kliniek in Da Nang, waar het ook kantje boord was. ,,Die hadden nog drie doses liggen. Het was even stressen, maar hij zit erin. Donderdag krijg ik de laatste vaccinatie. Gelukkig had ik er thuis al wat gehad."