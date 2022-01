Geen migraine maar kwaadaardigste hersentumor: ‘Voelde dat er iets niet klopte’

Trees woonde 1,5 jaar in hotel vanwege huurhuis vol schimmel, nu moet ze 11.000 euro betalen

Trees Steeghs is al zes jaar verwikkeld in een strijd met woningcorporatie Vestia over de schimmel en het vocht in haar Haagse woning. Ze kreeg zoveel gezondheidsklachten, dat ze tijdelijk naar een hotel moest en een vervangende woning. Na 1,5 jaar is ze weer terug in haar eigen woning, maar nu heeft ze van Vestia een rekening gekregen van 11.000 euro voor de hotelkosten.

