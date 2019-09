Genezen van kanker, maar toch geen verzekering

Het leven van Jan-Willem Lankhaar uit Maarssen stond in 2016 op zijn kop. De dokters constateerden lymfeklierkanker en het leven zag er even somber voor hem uit. Toch knapte hij op en was hij een halfjaar later genezen.



Maar toen hij met zijn gezin naar een grotere woning wilde verhuizen, kwamen de problemen. Lankhaar had het liefst een nieuwe hypotheek afgesloten. Hem was verteld dat het, ondanks zijn ziekte, geen enkel probleem zou zijn om daarvoor een overlijdensrisicoverzekering (ORV) af te sluiten. Maar na een wekenlange zoektocht bleek het toch niet te lukken. De verzekeraars wezen hem af omdat hij kanker had gehad. ,,Het advies was om nog een paar maanden te wachten en het dan opnieuw te proberen. Dat kwam wel even binnen.’’